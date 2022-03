Eindelijk komt Roxeanne Hazes met nieuwe muziek

“Het gaat eindelijk gebeuren dit jaar. Waar ik mij bij het vorige album liet inspireren door de jaren tachtig, hebben we dit keer de jaren nul gebruikt. Het wordt gewoon weer popmuziek maar dan meer melancholisch en in een alternatief jasje”, zegt Roxeanne.

Een datum voor het uitbrengen van het album heeft de zangeres nog niet. “Dat ga ik mezelf ook niet aandoen. Maar ik heb mijzelf wel de deadline gegeven dat het dit jaar moet zijn. Het zal waarschijnlijk wel het najaar worden.”

In therapie

Vorig jaar verklapte Roxeanne nog dat ze inspiratie voor haar nieuwe plaat haalt uit de therapie die ze heeft gevolgd en haar zoektocht naar zelfliefde.

“Mijn vorige album ging erg over liefdesverdriet en hartenpijn”, zei ze toen. “Dat heb ik nu niet meer. Maar ik voel nog wel liefdesverdriet naar mijzelf toe. Ik merk dat ik nu schrijf over het vinden van zelfliefde en het afsluiten van bepaalde hoofdstukken in je leven. Ik ga best diep om op die plek te komen. Na een dag schrijven ben ik echt kapot.”

Holland zingt Hazes

Roxeanne stond afgelopen weken op het podium voor de tiende editie van het meerdaagse evenement Holland Zingt Hazes in Ziggo Dome. Vorige week deelde ze daarvan nog een schattig filmpje van haar zoontje Fender.

