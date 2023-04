Eindelijk! We gaan een week vol lentezon tegemoet Beeld Getty Images/iStockphoto

Maandagochtend is er geen reden om met frisse tegenzin de week te starten: we gaan namelijk zonnig terrasweer krijgen. De hele komende week stijgen de temperaturen en op sommige plaatsen tikken we zelfs de 20 graden aan.