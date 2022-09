Eindelijk weer samen: William en Harry bedanken het publiek

De broers hebben sinds 2017 een moeilijke band, maar zaterdag waren ze eindelijk weer publiekelijk samen. Met Kate en Meghan liepen ze door de tuin van Windsor Castle om te kijken bij de voor het hek neergelegde bloemen. Ze lazen ook wat kaartjes die mensen daarbij geschreven hadden.

Het ‘optreden’ werd live uitgezonden door de BBC. William was zaterdag ook aanwezig bij de officiële benoeming van zijn vader Charles tot koning.

Persoonlijke uitnodiging

Volgens Britse media heeft William zijn broer en schoonzus zelfs persoonlijk uitgenodigd om met hem mee te gaan op de wandeling.

Prins Harry was donderdag in Schotland waar koningin Elizabeth overleed op haar buitenverblijf Balmoral Castle. Kate bleef bij de kinderen in Windsor. Harry kwam uiteindelijk te laat. Meghan bleef achter in Londen.

Geen plannen voor broederlijk onderonsje

Vlak voor de dood van de queen werd nog gezegd dat de broers helemaal geen plannen hadden voor een broederlijk onderonsje, ook al reisden Harry en Meghan af naar Engeland. Maar dat was om een aantal goede doelen te bezoeken. Misschien heeft het overlijden van Elizabeth de broers nu toch dichterbij elkaar gebracht.

Beeld Getty Images

Bron: The Mirror/ANP