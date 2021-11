Eindelijk weer stijgende temperaturen op komst

Dat meldt Weer.nl.

Vanmiddag en vannacht

Zoals je wel hebt gemerkt is woensdag absoluut niet zonnig en droog begonnen, maar vanmiddag is er duidelijk een verandering zichtbaar. Een toenemende westelijke tot noordwestelijke wind blaast de wolken eindelijk weg en daardoor krijgen we ook weer even het zonnetje te zien. Met temperaturen tussen de 11 en 12 graden wordt het ook een stuk zachter qua temperatuur.

Donderdag

Vanavond zijn er ook nog opklaringen, maar vannacht neemt de bewolking alweer toe. Vooral in de kustgebieden kan het flink gaan waaien, maar in het binnenland kan het juist windstil zijn. Wat in ieder geval meevalt, is dat het vrijwel overal droog blijft. Mensen die in het noorden wonen hebben morgen nog een beetje pech, want daar kan donderdag af en toe wat motregen vallen. In de rest van het land blijft het droog en in het zuiden laat het zonnetje zich ook nog geregeld zien. De temperaturen lopen in de middag uiteen van een graad of 8 in het zuiden van Limburg tot plaatselijk 13 graden in het westen van het land.

Vrijdag

Vrijdag overdag is het genieten geblazen voor mensen die in het noorden wonen, want daar laat het zonnetje zich geregeld zien. In de rest van het land overheerst helaas de bewolking en lijkt het een grijze dag te worden. Gelukkig blijft het op de meeste plaatsen droog, en met temperaturen tussen de 12 en 14 graden hebben we weinig te klagen voor de tijd van het jaar.

Weekend

Zaterdag overheerst de bewolking, maar blijft het op de meeste dagen wel droog met temperaturen rond de 11-12 graden. Zondag komt er vanuit het noorden weer wat koelere lucht ons land binnen. De bewolking is dan wat dikker en het kan af en toe gaan regenen. De temperaturen liggen zondag ook iets lager, rond de 8 tot 10 graden.

