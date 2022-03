Elektrisch verwarmen of met gas: wat is goedkoper?

Momenteel stijgen de energie- en gasprijzen natuurlijk de pan uit en de allergoedkoopste optie is om onder een stapel dekens te kruipen of een vest en dikke sokken aan te trekken, maar dat is niet altijd even praktisch. Om de keuze tussen elektrisch verwarmen of een gaskachel makkelijker te maken, hebben wij de voor- en nadelen voor je op een rijtje gezet.

ELEKTRISCH VERWARMEN

Er zijn verschillende typen elektrische kachels; de een werkt met stralingsverwarming en de ander is convectorverwarming. Bij stralingsverwarming wordt de warmte uit het apparaat naar koudere objecten en oppervlakken in een ruimte gestuurd en deze zorgen er dan voor dat de omgeving wordt verwarmd. Convectorverwarming geeft warmte naar boven af. De warme lucht daalt dan langzaam, wordt opnieuw door de kachel opgenomen en verwarmd weer omhoog gestuurd. Een nadeel van een convectorverwarming is dan ook dat het droge lucht kan veroorzaken door de fijne stofdeeltjes die herhaaldelijk worden gecirculeerd. Bij beide soorten elektrische verwarming is het grote voordeel echter dat je geen gebruik maakt van fossiele brandstoffen. Ook kun je zelf bepalen waar je de verwarming neerzet, omdat je geen rookkanaal nodig hebt.

Elektrische kachels hebben dus als voordeel dat ze duurzaam zijn en dat je vrij bent in waar je ze plaatst. Helaas kan met name een convectorverwarming er voor zorgen dat de lucht in de kamer droog wordt.

VERWARMEN MET GAS

Gaskachels zijn energie-efficiënt. Bij moderne gasketels kan de opbrengst oplopen tot wel 110%, wat betekent dat ze meer warmte leveren dan dat ze energie verbruiken. Ook verspreidt een centrale verwarming op basis van gas de warmte gelijkmatig, waardoor er geen temperatuurverschillen zijn, zoals bij de elektrische kachel. Wel zijn gaskachels een stuk minder duurzaam dan elektrische kachels, vanwege het brandstofgebruik.

Het gebruiken van een gaskachel heeft dus zeker voordelen. De warmte wordt gelijkmatig verspreid en je hebt een stuk minder gas dan elektriciteit nodig om je kamer te verwarmen. Wel is het gebruik van brandstoffen minder veilig dan een elektrische kachel, en ook een stuk minder duurzaam.

PRIJS

De aanschaf van een gaskachel is een stuk duurder dan die van een elektrische kachel. Bij een gaskachel betaal je namelijk niet alleen de kachel zelf, maar ook de aansluitkosten. Toch kozen veel mensen voor een gaskachel omdat aardgas in vergelijking tot elektriciteit een stuk goedkoper was. Maar de overheid wil in 2050 gasvrij zijn en dat betekent dat gas steeds duurder wordt en alternatieven steeds meer worden aangeprezen. Tegenwoordig betekent een hoger vermogen bijvoorbeeld niet dat het apparaat minder zuinig is. Als je dus kiest voor een elektrische kachel met een hoger vermogen om sneller je kamer te verwarmen, betekent dit dus niet meer dat het je bakken met geld kost.

Een elektrische kachel is dus een stuk duurzamer en veiliger dan een gaskachel en, hoewel het verbruik momenteel hoger is, lijkt het erop alsof hier in de aankomende jaren verandering in zal komen. Op langere termijn zal een gaskachel dus goedkoper zijn dan een elektrische verwarming.

Bron: verwarmwinkel, so simply