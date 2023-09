Elise en Ilídio uit ‘B&B Vol Liefde’ zetten de volgende stap: ‘Klaar voor een nieuw begin’

Het stel is pas net samen, maar heeft nu al grootse plannen...

Joy en Elise in ‘B&B Vol Liefde’

In het romantische liefdesprogramma was te zien hoe verschillende dames voor B&B-eigenaar Joy kwamen én weer gingen. De ware leek er niet tussen te zitten, totdat Dani, die gelijktijdig met Elise aankwam, zijn ‘Mount Joy’ opliep. Het was vrijwel meteen raak tussen de twee, maar dat betekende voor Elise dat zij haar spullen moest pakken. Tenminste, dat was de bedoeling. “Ilídio was op een feest de eerste avond”, vertelt Elise aan LINDA. over hun eerste ontmoeting, die er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat ze nu samen zijn. “Ik merkte toen al dat het goed klikte, maar gewoon vriendschappelijk. Ik was daar immers voor Joy.”

Kriebels van verliefdheid

Een paar dagen en gesprekken later komt Elise tot de conclusie dat het tóch niet alleen vriendschappelijk is tussen haar en Ilídio. Ze vertellen de productie van het programma over hun gevoelens, en met succes. “Toen ik de productie tegenkwam, zei ik dat ik het jammer vond om weg te gaan. Ik vertelde ze over Ilídio, waarna ze met hem in gesprek zijn gegaan”, vervolgt Elise in haar gesprek met LINDA. “Na even nadenken vroegen ze aan ons of ik niet wilde blijven. Mijn vlucht was nog niet geboekt, dus ik kon last-minute van plan veranderen.” En zo geschiedde.

Een grote uitdaging

Hoewel het volgens Elise een uitdaging is om ineens continu met Ilídio samen te zijn, ze kennen elkaar immers nog niet zo lang, bleek toen ze terugging naar Nederland dat niét samen zijn een nog veel grotere uitdaging was. “We moesten ontdekken of dit een summer fling was of toch meer”, vertelt ze over het moment waarop ze toch besloot om even terug naar Nederland te gaan. “Na een maand ging het niet meer, ik wist dat we elkaar uit het oog zouden verliezen als ik niet terugging. Dus ik boekte een vlucht terug naar Malaga”, vertelt Elise.

Goede vooruitzichten voor Elise en Ilídio

In Malaga vroeg Ilídio of Elise zijn vriendin wilde zijn. Het was een volmondige ja. De plannen van het gelukkige stel zijn inmiddels groot. “De komende maand gaan we op zoek naar woningen in Italië”, vertelt Elise aan LINDA. “De droom is om een B&B te openen rond Toscane, maar voor nu kijken we naar de opties. We willen volgende maand sowieso richting Italië gaan om vanuit daar woningen te bezichtigen. Samen met onze puppy Frodo zijn we klaar voor een nieuw begin samen.”

Bron: LINDA.nl