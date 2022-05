Elizabeth geeft toegang tot bijzondere privébeelden

De Britse omroep BBC heeft namelijk toegang gekregen tot honderden privévideo’s die de zender mocht gebruiken voor een documentaire over het leven van Elizabeth als prinses. De documentaire Elizabeth: The Unseen Queen is eind deze maand, op 29 mei, te zien ter ere van het platina jubileum van de koningin.

De beelden zijn gemaakt door onder anderen de koningin zelf, haar ouders en haar vorig jaar overleden echtgenoot prins Philip. De BBC zegt vereerd te zijn dat de koningin de omroep deze bijzondere toegang heeft gegeven tot haar filmcollectie. “Deze documentaire biedt een uitzonderlijke blik op het persoonlijke leven van de koninklijke familie,” belooft de BBC.

Verlovingsring

Er zijn beelden van een jonge (toen nog) prinses Elizabeth, die glimlachend naar haar verlovingsring kijkt. Ook zijn onder meer beelden te zien van Elizabeth als moeder en van de toenmalige prinses samen met haar oom, prins George. Hij overleed in 1942 bij een vliegtuigongeluk. Het laatste bezoek van koning George VI aan het Schotse Balmoral Castle in 1951 staat ook op beeld.

De makers van de documentaire luisterden verder ook naar meer dan driehonderd toespraken die de koningin de afgelopen tachtig jaar gaf. Ook dat is verwerkt in de documentaire, die eerst op de BBC te zien is.

Bron: BBC/ANP