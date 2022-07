Elizabeth nodigt Harry en Meghan uit om samen vakantie te vieren

De queen brengt haar zomer door in Balmoral Castle, het Schotse huis van de koninklijke familie sinds koningin Victoria en prins Albert het in 1852 kochtten. Het kasteel in de Schotse hooglanden lijkt de perfecte verblijfplaats voor de koninklijke familie, gezien de rustige omgeving. Ook voor de hertog en hertogin van Sussex die tegenwoordig in California wonen en zich van de koninklijke familie hebben losgemaakt.

Quality time

Het personeel zou volgens de Britse pers inmiddels geïnstalleerd zijn om Harry en Meghan en hun twee kinderen Archie en Lilibet te ontvangen. Een bron zegt tegen The Sun: “Ze bereiden zich voor om de Duke en Duchess of Sussex en hun twee kinderen te ontvangen. Balmoral is de perfecte plek voor hen om wat quality time door te brengen met de koningin.”

Weinig tijd samen

Elizabeth heeft maar weinig tijd met prins Harry en Meghan kunnen doorbrengen in het jaar van haar platina jubileum. Wel zag de Britse vorstin eindelijk haar achterkleindochter Lilibet, een jaar na haar geboorte. Maar de ontmoetingen waren tot nu toe vrij kort en het paar speelde geen rol in de ceremoniële activiteiten.

William en Kate naar Amerika

Het conflict van Harry en Meghan met de royals liep hoog op, maar dit jaar lijkt het er dus steeds meer op dat in ieder geval Elizabeth een knieval wil doen. De relatie tussen Harry met broer William en zijn vrouw Kate verloopt nog stroef, maar mogelijk komt daar verandering in. William en Kate reizen binnenkort naar Amerika en dat roept natuurlijk de vraag op of ze even bij de Sussexes langsgaan.

