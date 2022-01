Elke dag tientallen meldingen van opgezette lymfeklieren na boosterprik

Dat is zo opvallend dat er op dit moment verder onderzoek naar wordt gedaan.

Opgezette lymfeklieren na boosterprik

Directeur Agnes Kant vertelt aan RTL Nieuws: “Dit valt echt op ja. We moeten al die meldingen nog verwerken, maar we krijgen hier zeker tientallen meldingen per dag over op dit moment. Voor ons is het daarom volstrekt helder dat deze bijwerking op dit moment meer speelt dan tijdens andere vaccinatierondes.”

Waarom pas bij de booster?

Hoe kan het dat deze meldingen niet al na de eerste vaccinatieronde binnenkwamen? Een mogelijke verklaring: “Je immuunsysteem wordt bij deze derde prik echt stevig aangezet. Dat is natuurlijk de bedoeling, en daarom ook de naam booster. Maar het kan dan voorkomen dat de immuuncellen in je lymfeklieren ook heel actief worden, en dus de lymfeklieren gaan zwellen.”

Ernstige gevolgen

Zo sprak RTL Nieuws een vrouw die last kreeg van opgezette lymfeklieren in de keel en daardoor moeilijk kon slikken. Bij haar veroorzaakte de druk op haar lymfeklieren tevens een gat in haar trommelvlies, waardoor ze doof werd aan één oor.

Niet altijd zo heftig

Kant laat weten dat de klachten bij niet alle melders zo heftig zijn: “Natuurlijk kan het wel heel vervelend zijn. Zo zien we ook meldingen waarbij wordt omschreven dat de bult zo dik is als een golfbal. Maar als je deze verdikking krijgt na je vaccinatie, hoef je niet bezorgd te zijn.” Natuurlijk is het wel verstandig om even een bezoek aan je huisarts te brengen.

Boosterprik, derde prik, coronapil: wat zijn de verschillen?

Bron: RTL Nieuws