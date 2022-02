Ellemieke Vermolen Beeld ANP / ANP Kippa

Ellemieke Vermolen ontsnapt aan omvallende boom: “Engeltje op m’n schouder”

Het had niet veel gescheeld, of het was vandaag heel verkeerd afgelopen voor Ellemieke Vermolen. De schrijfster belandde met haar auto bijna onder een boom door storm Eunice.

Storm Eunice