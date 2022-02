Ellen deelt op haar account een gezellig kiekje van zichzelf, Kelvin en hun dochtertje Bowie, die in 2019 werd geboren. Bowie houdt in haar handen een echo vast, terwijl haar ouders stralend toekijken. “Baby on the way”, zo schrijft Ellen bij de foto.

Ellen is een voormalig hockeyster en hockeyinternational. Ze was van 2004 tot en met 2016 aanvalster in het Nederlands elftal en ging daarna verschillende uitdagingen aan. Zo schreef ze boeken, waaronder eentje samen met Kelvin, genaamd Hem versus haar, ze zat in het Videoland-programma De verraders én startte samen met haar beste vriendin Naomi van As een eigen kledinglijn', toepasselijk genaamd ‘Ellen en Naomi. Tel daarbij op de zorg voor een 3-jarig meisje én haar zwangerschap en Ellen gaat een druk jaar tegemoet!

Bron: Instagram