Ellen ten Damme deelt goed nieuws over haar gezondheid

Bij een blije foto van zichzelf schrijft Ellen: “Dankjulliewel voor alle lieve kaarten en cadeaus, die hebben me enorm geholpen! Het gaat namelijk heel erg goed: het herstel is volgens plan verlopen, dus ik ben blij te kunnen aankondigen dat we, de band en ik, weer gaan optreden!!”

Derde keer borstkanker

Begin deze maand deelde het management van de zangeres dat Ellen tot en met 7 juli niet op zou treden omdat er voor de derde keer borstkanker bij haar was geconstateerd. “Er is wederom borstkanker geconstateerd. Gelukkig kunnen er behandelingen plaatsvinden. Niettemin zal Ellen een tijdje rust moeten houden, zodat ze daarna weer met volle energie er tegenaan kan gaan! Daar hebben wij alle vertrouwen in", schreven ze toen. In 2005 en 2017 kreeg de zangeres dezelfde diagnose.

Ellen ten Damme terug op het podium

Het gaat nu weer zo goed dat ze vanaf 22 juli weer op het podium staat tijdens De Parade in Utrecht en Amsterdam. Half september gaat ze ook weer op tournee met haar voorstelling Barock!.

Bron: Instagram