Elsbeth (36): “Ik heb zijn lijf tijdens de quarantaine niet gemist”

“Walther is een knappe vent. Nog steeds. Het grijs in zijn baardje geeft hem iets wijs. Ik ben graag bij hem en ik kan met niemand zo lekker lachen als met hem. Maar grote geilheid was het nooit tussen ons. Zelfs in het begin deden we het niet vaker dan twee keer in de week. We hebben de seks echt moeten leren samen. Voor hem had ik eens een vriendje met wie het altijd steamy windows was. Maar ja, we waren studenten en leefden voor de lol. Met Walther was het meteen serieus, dus ook in bed stelde ik me anders op. Ik was blij dat we een fijne manier vonden met elkaar en ik genoot vooral van hoe we groeiden in onze relatie. Met samenwonen waren we vroeg, met trouwen ook. Ik heb nooit getwijfeld aan Walther en aan mijn liefde voor hem.

Slaapritmes

De laatste jaren hadden we zo af en toe nog seks. Klassiek op zondag, maar het was altijd fijn. Walther is een avondmens, terwijl ik - zeker door de weeks - het liefst om half tien al in bed lig. Even lezen en dan slapen. Heerlijk. Sinds de eerste lockdown liggen onze slaapritmes verder uit elkaar dan ooit. Walther blijft gerust tot twee uur ’s nachts netflixen, terwijl ik kapot ben van hele dagen zoomen, thuisonderwijs en op elkaars lip zitten. Het uurtje lezen in bed is de enige tijd voor mezelf die ik heb, en die koester ik. Ik lees, ik kijk een serie op m’n tablet of ik app wat met vriendinnen.

Alles is in ruste

Vorig jaar kreeg Walther corona, als enige in ons gezin. Hij verbleef in de logeerkamer om ons niet te besmetten en pas na ruim twee weken was hij klachtenvrij. Ik betrapte mezelf erop dat ik het wel jammer vond dat hij weer in ons bed zou komen, want ik sliep zo lekker in mijn eentje. Ook voelde ik dat ik zijn lijf tijdens die quarantainedagen helemaal niet gemist had. Mijn lust is in een diepe winterslaap gesust en dat vind ik wel prima. Mijn seks staat uit, zo lijkt het. Mijn lijf, mijn zinderende zones, mijn bekken, mijn fantasie; alles is in ruste.

Zonder Walther

Ik weet nog dat ik als student iedere avond wel soloseks had, als ik alleen in bed lag. En sinds ik met Walther ben, deed ik dat ook nog geregeld. Als ik vroeg naar bed ging bijvoorbeeld, of na het sporten onder de douche. Maar blijkbaar is het met seks net als met sporten, als je niet in beweging blijft, dan verslapt het. Ik kan me niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst klaarkwam, maar ik weet nog wel dat het zonder Walther was.

Niet meer dan een kus

Het zou nu zelfs wat vreemd, of in ieder geval ongemakkelijk, voelen om weer intiem met hem te zijn. Meer dan een vlugge kus geven we elkaar niet meer op een dag. Laat staan dat we weer zouden tongzoenen. Seks voelt als twee bruggen verder. Overdag praten we over werk, lopen we op sloffen van de werkkamer naar de keukentafel en omgekeerd, net wie er volgens het schema op de beste plek mag zitten. Ik strijk niet meer over zijn rug in het voorbijgaan en hij legt zijn hand niet meer op mijn billen als ik gebukt de boodschappen in de onderste keukenla leg. Dat was geen besluit, het liep gewoon zo.

Lustluwe fase

Ik hoor Walther er ook niet over, dat hij iets mist. Gelukkig maar, want dan wordt het helemaal zo’n ding. Over seks moet je niet praten vind ik, je moet het gewoon doen, en voelen en beleven. Nu zitten we allebei in een lustluwe fase, maar we vinden elkaar vanzelf wel weer in bed. Of niet, en dan is het ook goed. Als corona ons iets geleerd heeft is het wel dat Walther en ik als partners, als ouders, als collega’s een waardevol duo zijn. Dat is pas echt lekker.”