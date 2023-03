Emancipatie? 80% van de Nederlanders vindt dat moeders hooguit 28 uur per week moeten werken

4 op de 10 ouders van kinderen jonger dan 18 jaar zouden werk en zorg het liefst gelijk verdelen. In de praktijk is dat voor nog geen 1 op de 10 stellen het geval. Bij bijna de helft van de ouders werkt de man meer, terwijl de vrouw een groter deel van de zorg voor hun kind(eren) op zich neemt. Ruim dertig (!) procent van de mannen vindt ook dat een vrouw geschikter is om kleine kinderen op te voeden dan een man.

Vaders blijven fulltime werken

Bij de geboorte van het eerste kind gaat 45 procent van de moeders minder werken, of stopt helemaal met werken. De meeste moeders met kinderen jonger dan 18 jaar werken 20 tot 35 uur per week. Met het jongste kind op de middelbare school werken iets meer moeders 35 uur per week of meer (voltijds) dan als het jongste kind jonger is dan 13 jaar. Mannen blijven vaak voltijds werken als er kinderen zijn. Een grote deeltijdbaan (28 tot 35 uur per week) komt bij vaders het meest voor als het jongste kind nog niet naar school gaat. Daarna is de groep vaders met een grote deeltijdbaan kleiner.

Moeders en vaders minder werken

Vinden we dat vaders meer moeten werken dan moeders? Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt van wel. Ook vindt het merendeel dat vaders en moeders sowieso minder zouden moeten werken dan ze in de praktijk doen. Ruim 80 procent van de bevolking vindt dat moeders met kinderen tot vier jaar niet of hooguit 28 uur per week zouden moeten werken, voor vaders geldt dat ze minimaal 28 uur per week zouden moeten werken in dezelfde situatie. Daarbij is 35 uur of meer werken minder vaak gewenst voor vaders met kinderen tot 4 jaar.

Vrouwen willen wel meer werken

Vrouwen denken daar zelf wel een beetje anders over. Van de moeders met kinderen jonger dan 18 jaar, die in deeltijd werken, zou twee op de drie onder voorwaarden meer uren willen werken. Die voorwaarden zijn dan bijvoorbeeld: als het inkomen niet meer genoeg is om te leven zoals ze gewend zijn, als werk beter te combineren is met het privéleven of als er goedkope kinderopvang is.

Als je naar je werk moet terwijl je kind koorts heeft, sta je voor een dilemma: de dokter bellen of niet? Dokter Rutger vertelt bij welke signalen je aan de bel moet trekken.

Bron: CBS