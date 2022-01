Emile Ratelband (72) wordt voor de negende keer vader

“Straks ben ik de trotse vader van vier zoons en vijf dochters”, zo vertelt Emile.

Rekensommetje

Hoewel hij over de draagmoeder niet heel veel kwijt wil, verklapt hij toch een belangrijk detail. “Een paar maanden terug was ik ook in Thailand, dus dat rekensommetje kan iedereen wel maken. De zwangerschap verloopt vooralsnog voorspoedig”, aldus Emile.

Bijzondere naam bedacht

De positiviteitsgoeroe heeft al een naam bedacht voor het jongetje. “Mijn zoontje gaat Willibrord heten, hij wordt vernoemd naar Willibrord Frequin.” Achter die keuze zit een gedachte, want Willibrord maakte eerder een film over het leven van Emile en wist daarmee diepe indruk te maken op hem. “Op een gegeven moment stond hij de hele boel te regisseren alsof hij weer De week van Willibrord aan het maken was, geweldig! Toen heb ik in een emotioneel moment gezegd dat ik mijn zoon naar hem zou vernoemen. En je kent me: een man een man, een woord een woord.”

Emile sprak eerder dit jaar al zijn wens uit voor een negende kind.

Bron: Linda