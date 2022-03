Wekelijks weet Tim met het programma Over mijn lijk kijkers tot tranen toe te roeren, maar bij de laatste aflevering is het vrijwel onmogelijk om het droog te houden.

Afscheid van Kiki

Zo worden de kijkers meegenomen naar de uitvaart van Kiki. Ze overleed op 14 juli 2021 op 16-jarige leeftijd aan leverkanker en had uitzaaiingen in haar longen en ruggenwervel. Susanne, de moeder van Kiki, spreekt tijdens het afscheid. “In 2019 gingen we naar Thailand en daar werd je ziek. Wie had gedacht dat dit lot jou zou treffen?”

Ze vervolgt: “Ik kan alleen maar trots op je zijn, Kiek, zoals jij hiermee omging. Rug recht en doorgaan. Je hebt in de afgelopen twee jaar nooit geklaagd. ‘Liever ik dan iemand anders’, zei je. Lieve Kiek, veel te vroeg gegaan. Ik ga je heel erg missen, dat doe ik nu al. Ik blijf altijd bij jou en jij blijft altijd bij mij.”

Patrick kiest voor euthanasie

Bij Patrick is zeldzame vorm van darmkanker geconstateerd, waardoor het voor de artsen moeilijk is om een prognose te stellen. Als presentator Tim Hofman bij Patrick en zijn familie langsgaat, vertelt broer Antoine dat ‘de koek op is’. Patrick wil niet meer verder leven en overweegt euthanasie. Antoine: “Je ziet dat hij er klaar voor is. Dat geeft iedereen rust. Het is mooi geweest, het had geen dag langer moeten duren.”

Patrick is er heilig van overtuigd dat hij in het hiernamaals zijn overleden moeder Erna treft. “Hij is daar zo van overtuigd, dat het mij rust geeft. Als het dan zo is, dan komt hij goed terecht. Dan is hij niet alleen”, vertelt Antoine. Tim krijgt zonder camera de kans om afscheid te nemen van Patrick. “Hij wilde als Patrick weg.”

Vervolgens wordt het geluidsfragment van hun laatste gesprek uitgezonden. Tim wenst hem een goede rit, waarop Patrick zegt: “Ik ben er wel klaar voor. Het heeft nu lang genoeg geduurd.” Patrick overleed op 26 oktober 2020. Of zoals hij het zelf noemt: hij is naar de volgende poort van zijn leven gereisd.

Emotionele reacties

Het afscheid, de integere manier waarop Tim het programma maakt... De geëmotioneerde kijkers laten zich op Twitter uit over deze bijzondere aflevering van Over mijn lijk.

❤️Goede vaart #Patrick. Wat zal je gemist worden door je moedige maar verdrietige vrouw #Tibby en je zoontje #Norwin. #Overmijnlijk https://t.co/tn5vc5IJVb — Peter Tromp (@peter_tromp) 3 maart 2022

Rust zacht lieve Patrick! 🤍 #overmijnlijk — Marie (@MarieWatchesTv) 2 maart 2022

Ach lieve Kiki 💔 #overmijnlijk — Marie (@MarieWatchesTv) 2 maart 2022

Lieve Kiki🌠 en familie



Kan een rouwdienst mooi, bijzonder en zonnig zijn?

Kan een kist vrolijk en mooi zijn?



Ja dat kan, jullie hebben dit samen geregeld en hoe...



Nu,zoveel maanden later, hoop ik dat het jullie goed gaat, met een lach en traan!#overmijnlijk — audrey (@Braafheidzelve) 2 maart 2022

Elke keer als ik #overmijnlijk opzet denk ik, half snikkend, weer: 'waarom kíjk ik dit eigenlijk?'.



En dan zegt mijn gevoel: omdat dit godverdomme een van de mooiste en puurste televisieprogramma's ooit is.



RIP Patrick, RIP Kiki. Mooie mensen dat jullie d'r waren. — Johannes Keuning (@JohannesKeuning) 2 maart 2022

"Ik blijf altijd bij jou, jij blijft altijd bij mij, dat hebben we zo afgesproken." 🥺🥺♥️ #Kiki Wat heb jij een dappere Mama. Maak er iets moois van daarboven Kiki! #overmijnlijk — Barbara Snel (@batamigo) 3 maart 2022