Emotionele Harmjan praat over gevoelens voor Astrid in ‘B&B vol liefde’

Astrid is als alleenstaande moeder enorm beschermend over haar kinderen. Ze houdt mensen liever op afstand, zodat zij en haar zoon en dochter niet zomaar gekwetst worden.

Harmjan doet zijn best

Daar moest Harmjan in het begin wel een beetje aan wennen, maar nu hij doorheeft dat het hart van Astrid te bereiken is via haar zoon en dochter, weet hij precies wat hem te doen staat. Met frisse tegenzin hijst hij zichzelf op een mountainbike. Hij heeft een hekel aan fietsen, maar is bereid om zich van zijn goede kant te laten zien.

Astrid ziet wel potentie

En dat werkt. Astrid stelt zich steeds meer open. “De spanning die dwarszat, heb ik losgelaten. Zoals ik eraan begon, van ‘kom maar op’, zo sta ik er nu weer in”, vertelt Astrid. Ze ziet zelfs potentie in Harmjan. “Het beeld dat ik van hem had, wordt bevestigd door hemzelf. Een open, eerlijk iemand. In die zin is er een klik en is het gezellig.” Hoe dan ook: Astrid is toe aan een man in huis. “Ik heb het idee dat ze voelen dat er iets ontbreekt in huis”, vertelt ze eerlijk. “Dat is in eerste instantie hun papa en in tweede instantie is het een man die ook voor mama zorgt en eventueel helpt in het bedrijf.”

Tranen in zijn ogen

Harmjan is blij dat hij eindelijk de code heeft gekraakt en wordt gelijk emotioneel als hij erover praat. Helemaal als Astrids dochter een gevoelige snaar raakt door te vragen of hij vaker mee komt fietsen. “Ja, dat wil ik wel”, zegt hij met tranen in zijn ogen. “Als je dan aan het fietsen bent, proef je de sfeer zo met z’n vieren op stap.” Vervolgens zegt hij in zijn beste Engels: “De kinderen spreken natuurlijk Nederlands en Duits, dus ik heb wel tegen Astrid gezegd: ‘It is een very strange feeling, biking with a new family. Never thought that should be happen.’”

En toch.... en tóch... Heeft Harmjan ook weer iets aandoenlijks #benbvolliefde — Flipje Fluitketelaar (@flipjefluit) 28 juli 2022

Harmjan is gewoon een echt goede gast. Hopelijk gaat Astrid dat ook inzien. #benbvolliefde pic.twitter.com/al4S5JqgWr — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) 28 juli 2022

Wat een lieve vrolijke goede vent die HarmJan…🥰 #benbvolliefde — Alice (@poolhondje) 28 juli 2022

HarmJan wil de kinderen ook al opvoeden…!! 😂😂😂 #benbvolliefde — Johan GrandiGoos (@johan05024017) 28 juli 2022

Die HarmJan is echt wel een aanwinst voor Astrid en haar gezin zeg!

Hopelijk op een goed einde

(Want hij zal véél water bij de wijn moeten doen....alles moet op haar manier)

#benbvolliefde — 🧁🍒Prinses ~LouLou~🍒🧁 (@sweet_loulou82) 28 juli 2022

Harmjan is maar druk met project "hoe ontdooi ik Astrid" hmmm ijs eten helpt daar niet bij#benbvolliefde — just_me (@justme13413048) 28 juli 2022

Uhhh heb ik iets gemist? Waarom praat HarmJan ineens Engels? Oostenrijks zou logischer zijn😄 #benbvolliefde — Liesbeth (@curlylizious) 28 juli 2022

#benbvolliefde Het kan niet op bij HarmJan, eerst Duits en nu weer Engels poeh poeh hij maakt zich onmisbaar — EmBee#64 (@embee_64) 28 juli 2022

Bron: B&B vol liefde