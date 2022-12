Emotionele hereniging in ‘AYNIL’-kerstspecial voor familie die twee kinderen verloor bij brand

Veel kijkers pinkten vooral een traantje weg bij het schrijnende verhaal van Feike van Dijk, die twee kinderen verloor bij een brand.

Brand in blokhut

Hoewel alle familie- en liefdesverhalen op hun eigen manier mooi zijn, springen er elk jaar toch een paar bovenuit. Dit keer gaat het op Twitter vooral over de familie Van Dijk. Zij verloren in 2014 twee kinderen na een vreselijke brand in hun Amerikaanse blokhut. Het had overigens maar weinig gescheeld of het gezin was nóg een zoontje kwijtgeraakt. Remmy werd op het nippertje gered, maar onderging de afgelopen jaren zeker twintig operaties. “Hij was aan het vechten voor zijn leven. In het brandwondencentrum werd hij maanden in coma gehouden”, vertelt vader Feike met tranen in zijn ogen. Na die traumatische gebeurtenis is de hele familie nooit meer ‘gezellig’ bij een kunnen komen in Nederland. Tot nu, dankzij de hulp van Robert ten Brink en het AYNIL-team.

Schrijnend familiedrama

“Eens in de zoveel tijd krijg je een mail van mensen die er zó verschrikkelijk inhakt”, vertelt Robert zaterdagavond voor de camera. Vader Feike, die nog altijd met zijn gezin in Amerika woont, had het team van Ten Brink aangeschreven, zonder dat hij wist dat ook zijn broer Rinie de hulp van de presentator had ingeschakeld. Na het lezen van de heftige brieven, kon Robert en zijn team niet anders dan de familie Van Dijk helpen. Zo gezegd, zo gedaan.

Emotionele hereniging in ‘AYNIL’

In Nederland vertelt broer Rinie dat de familie na de noodlottige brand nooit meer op een ‘normale’ manier bij elkaar kwam. “Sinds 2014 is mijn broertje hier geweest, maar nooit om iets gezelligs met elkaar te kunnen doen. Ik dacht: een nee heb ik, ja kan je krijgen. Dat is de reden dat ik schreef. In de hoop dat mijn broertje op deze manier deze kant op zou kunnen komen”, vertelt broer Rinie.

Bijzondere kerst

Na acht verdrietige jaren kwam de familie dit jaar met kerst eindelijk weer samen. Feike en zijn gezin reisden af naar Nederland en stapten met koffers en al in de bekende All You Need is Love-kerstbus. 2022 is sowieso een heel bijzonder jaar voor de familie. Vorig jaar vocht zoon Remmy vocht rond deze tijd voor zijn leven nadat hij in een coma belandde tijdens een operatie aan zijn gezicht. “Uiteindelijk heeft hij het gehaald”, vertelt vader Feike trots. Zichtbaar aangedaan vertelt hij verder: “Ik zeg tegen iedereen dat ik nog steeds vijf kinderen heb. Dat blijft ook zo. Er zijn er hier drie op deze aarde, daar zijn we super dankbaar voor. We zijn blessed dat we nog steeds als een familie samen zijn.”

Kijkers in tranen

De kijkers thuis zaten op Kerstavond met tranen in de ogen naar de kerstspecial van All you need is love te kijken. ‘Zakdoekjes tekort hier...’, schrijft een kijker op Twitter. Een ander reageert met: ‘Och jeetje. Dít zijn de verhalen die je hard laten huilen. Wat een verdrietig verhaal over die kindjes.’

Och jeetje 😓 Dít zijn de verhalen die je hard laten huilen 😭 wat een verdrietig verhaal over die kindjes 😣 #Aynil — Bianca Niks (@BiancaNiks) 24 december 2022

Pff wat een heftig verhaal. Dat gaat niemand droog houden! 😭❤️#Aynil — Claudia (@_cloudy_a) 24 december 2022

Heftig, twee van je kinderen door brand verloren 😪#allyouneedislove#Aynil — Marianne (@madelief114) 24 december 2022

Bron: AYNIL, Twitter