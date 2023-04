Emotionele Johnny neemt afscheid van ‘HLF8’: ‘Rollercoaster met hoge toppen en scherpe dalingen’

‘Zonder jullie geduld, liefde en geloof in mij had het echt niet gekund’, sprak de zoon van De Mol senior emotioneel.

Grensoverschrijdend gedrag

Nadat Johnny – net als, jammer genoeg, een heleboel anderen – van seksueel grensoverschrijdend gedrag werd beschuldigd, besloot hij dat hij zijn werk onmogelijk kon voorzetten. Eerder deed zijn ex Shima Kaes ook al aangifte van mishandeling. Het viel Johnny naar eigen zeggen zwaar om een show te hosten en tegelijkertijd aan zijn verdediging (tegen de beschuldigingen aan zijn adres) te werken. Hoewel hij een stapje terug deed als hoofdpresentator en nog maar eens per week zijn opwachting maakte in HLF8, komt ook daar nu een einde aan.

HLF8 ‘een waanzinnige rit in een spectaculaire achtbaan’

In de allerlaatste aflevering van HLF8 mét Johnny schoven onder anderen Goedele Liekens, Filemon Wesselink en Caroline van der Plas aan. Hoogtepunten van het programma passeerden de revue, afgetopt met een sentimenteel dankwoord van de voormalig presentator. “Lieve mensen, dit was hem dan. De laatste”, begon hij. “De afgelopen twee jaar laten zich het best omschrijven als een waanzinnige rit in een spectaculaire achtbaan. Een rollercoaster met een grillig parcours, hoge toppen, scherpe dalingen en hier en daar een onverwachte looping die de boel helemaal op z’n kop zette.”

Niet genoeg woorden

Johnny prijst zich gelukkig met het team waarmee hij aan HLF8 heeft mogen werken. “Ik ben zo ontzettend trots en dankbaar dat jullie allemaal zijn blijven zitten tijdens deze rit. Ook op de momenten waarop je had kunnen kiezen om uit te stappen. Niemand heeft opgegeven, vol vertrouwen werd de volgende looping overwonnen. Er zijn niet genoeg woorden om uit te kunnen drukken hoe bevoorrecht ik me voel met zo’n team.” Hij benadrukt nog maar eens hoe bevoorrecht hij zich voelt en dat hij ‘het voor geen goud had willen missen’.

