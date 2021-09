Emotionele Matthijs van Nieuwkerk barst in tranen uit op televisie

Jarenlang bespreekt Matthijs van Nieuwkerk in De wereld draait door alle onderwerpen die hem interesseren. Over het Franse levenslied is hij zo gepassioneerd dat het een eigen programma verdiend: Chansons!

Emotionele Matthijs van Nieuwkerk

Op bedevaart naar het chanson trekken Matthijs en Rob rond in Parijs. Het brengt hen onder andere bij het graf van Matthijs’ held, de op 1 oktober 2018 overleden chansonnier Charles Aznavour. Het roept zoveel emoties op bij de presentator dat hij in eerste instantie de beelden uit de serie wil laten knippen.

“Ik had er niet zoveel zin in”, blikt Matthijs terug op het moment dat hij het graf bezoekt. “Je staat nooit bij één graf alleen. Als ik bij het graf van Aznavour sta, sta ik ook bij het graf van een aantal anderen, waaronder dat van mijn moeder.”

Als Eva Jinek vervolgens de beelden toont, is het hek van de dam. Kijkers zien hoe Matthijs in tranen uitbarst om het verlies van zijn moeder. “In alle jaren op tv hebben we jou nog nooit zo gezien”, concludeert Eva vervolgens. “Het overviel me, moet ik eerlijk zeggen”, zegt Matthijs, die ook in de uitzending van Jinek een klein traantje wegpinkt.

“We hebben de opnamen even stilgelegd. Ik zei: jongens, dit gaan we niet uitzenden. Dit is te particulier. Maar na ampel beraad en de montage te hebben gezien, dacht ik: het hoort er ook wel bij.”

Eerste ontmoeting

De eerste ontmoeting tussen Matthijs en Rob is er één om nooit te vergeten. Ze maken kennis als ze allebei aanschuiven in Op1. Sindsdien zijn ze nooit gestopt met praten. “We hadden elkaar nog nooit gesproken, maar Rob zei wat aardigs over een boekje dat ik ooit heb geschreven. Dat is heel weinig verkocht, dus het is al bijzonder dat ik daar iets over hoorde. Daaruit leidde ik af dat hij van het Franse lied hield.”

Zielsverwanten

Van het één komt vervolgens het ander en een vriendschap is geboren. Rob mag dan bekend staan om zijn hoswaardige carnavalskrakers, de beste man weet álles over het Franse lied. Hun liefde voor de muziek maakt van Matthijs en Rob zielsverwanten. “Dit programma was een soort blind date. Zo goed kenden we elkaar nog niet. We zijn soulmates in de muziek, maar we kunnen het goed met elkaar vinden. Een soulmate, dat durf ik wel te zeggen, ja.”