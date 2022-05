Emotionele prins Charles houdt eerste troonrede in plaats van zijn moeder

Prins Charles leek geëmotioneerd toen hij naar de kroon van zijn moeder staarde, die naast de troon stond terwijl hij namens haar de toespraak hield. De keizerlijke staatskroon - het grootste symbool van de Britse soevereine macht en autoriteit - werd op een tafel naast Charles gezet. De prins keek er tijdens zijn speech verschillende keren naar.

De toespraak van Charles was een historische primeur, want voor het eerst in bijna zestig jaar ontbreekt koningin Elizabeth (96) bij deze traditionele opening. Zoals al vaker dit jaar heeft de queen gezondheidsklachten die worden omschreven als ‘problemen met de mobiliteit’.

Met tegenzin niet aanwezig

De vorstin nam met tegenzin de beslissing om voor de derde keer in haar 70-jarige regeerperiode niet aanwezig te zijn. In 1959 en 1963 kon ze er ook niet bij zijn, toen was ze in verwachting. Prins Charles was aanwezig bij de besprekingen tussen de koningin en haar artsen, die haar afraadden om nu op de troon plaats te nemen.

De prins van Wales las de toespraak van de koningin voor terwijl hij werd ondersteund door prins William en hertogin Camilla. Symbolisch volgens de Britse pers, want het is voor het eerst dat de troonopvolger een rol op zich neemt die het dichtst bij die van koning komt.

Veel afzeggingen

De queen moest sinds begin dit jaar verschillende evenementen laten schieten. Recent miste de koningin ook Commonwealth Day, voor het eerst in bijna dertig jaar. In februari testte ze positief op corona en hoewel ze milde klachten zou hebben gehad, moest ze allerlei virtuele audiënties afzeggen.

Wel was ze in maart in Westminster Abbey bij de herdenkingsdienst van haar vorig jaar overleden man, prins Philip.

