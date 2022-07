Er komt een Beste Zangers jubileumseizoen, en dit kun je verwachten!

Dit seizoen schitteren Jaap Reesema, Ferdi Bolland, Nielson, Claudia de Breij, Sarita Lorena, Blanks en Roxeanne Hazes in het nieuwe seizoen van Beste Zangers. De zangers vertolken vanuit een prachtige Spaanse villa wekelijks elkaars liedjes die voor mooie verhalen, muzikale verrassingen en ontroerende momenten zorgen en speciaal voor deze jubileumeditie is er veel extra’s te zien en te beluisteren.

Beste Zangers podcast

Naast het reguliere programma kun je dit seizoen ook naar de Beste Zangers podcast luisteren. Jaap Reesema is een ervaren podcastmaker en dit seizoen gaat hij vanuit het zonnige Spanje in gesprek met één van zijn collega artiesten over nummers die voor hen een bijzondere betekenis hebben of hebben bijgedragen aan een bepaald moment in hun leven. De podcast is vanaf 11 augustus elke donderdag te beluisteren via alle populaire podcast-apps.

Thuis bij ...

Ook openen de zangers uit dit jubilileumseizoen hun voordeuren voor zangeres Karsu (Beste Zangers seizoen 14) en kun je kijken naar de documentairereeks ‘Thuis bij …’ Karsu krijgt een rondleiding door hun huis en de zangers vertellen persoonlijke verhalen uit hun leven. ‘Thuis bij …’ is aansluitend na de uitzending van Beste Zangers te zien op NPO Start.

Beste Zangers is vanaf 11 augustus elke donderdag om 20.35 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1.

Bron: Avrotros