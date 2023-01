Er komt een houdverbod op honden met te korte snuit: “Lijden onder schattige uiterlijk”

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Adema dat hij extra maatregelen wil nemen tegen het houden van bijvoorbeeld honden met een te korte snuit en katten met dubbelgevouwen oren. Honden met een te korte snuit happen constant naar adem. “Het onderwerp raakt me niet alleen als minister, maar ook als mens”, schrijft hij. “Geen enkel huisdier zou moeten lijden onder zijn uiterlijk.”

Fokverbod

Het fokken van deze dieren werd al in 2014 verboden. In 2019 werden de regels verder aangescherpt en mochten honden met een snuit korter dan de helft van hun schedel niet meer worden gefokt.

Maar er wordt nog altijd illegaal in de dieren gehandeld. De mopshond is nog steeds populair als huisdier. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil nu daarom ook het in huis houden en tonen van zulke dieren verbieden.

Niet in reclames

Mensen die al een doorgefokt dier hebben, mogen dat nog wel houden tot het doodgaat. Daarna mogen ze dergelijke nieuwe dieren niet meer in huis nemen. Dierenartsen zien nog steeds veel honden binnenkomen die door hun korte snuit last hebben van hun gezondheid.

De dieren zouden als het aan Adema ligt ook niet in reclames, advertenties en op sociale media te zien moeten zijn. “Het vaak of prominent zien van een bepaalde diersoort vergroot de vraag ernaar.”

Bron: NOS