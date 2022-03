Er komt een nieuwe mini-serie over het ongeluk van prinses Diana Beeld Getty Images

Er komt een serie over het ongeluk van prinses Diana

Als er iemand is over wie veel films en documentaires zijn gemaakt, dan is het prinses Diana wel. Toch weerhoudt dit Pierre Laugier en Julien Lilti er niet van om een mini-serie over haar te gaan maken. De serie Who Killed Lady Di? speelt zich af in de periode na haar overlijden, zo meldt de website Variety.

Televisie