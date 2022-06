Er lijkt een zomercoronagolf aan te komen

Dat mensen in de zomer veel reizen en het virus van hun vakantieland mee naar huis kunnen nemen, lijkt hierin een logische verklaring, maar dat is lang niet alles.

Positieve tests gestegen

Voor het eerst sinds maart is het aantal positief geteste mensen deze week gestegen. Het RIVM meldt een stijging van zevenduizend naar ruim negenduizend positieve tests. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt.

Drie nieuwe soorten

Tegelijkertijd zijn er drie nieuwe soorten van omikron gesignaleerd: BA.4, BA.5 en BA.2.12.1. Zij zullen deze maand al de overhand krijgen. Ze hebben als eigenschap dat ze mensen kunnen besmetten die al corona hebben gehad en/of gevaccineerd zijn.

Niet onlogisch

Epidemioloog Susan van den Hof van het RIVM zegt tegen de Volkskrant: “Ik wil absoluut geen paniek zaaien. Maar wat we zien, zou het begin kunnen zijn van een opleving in het aantal infecties. Dat zou ook niet onlogisch zijn: de varianten die we zien opkomen, verspreiden zich toch weer wat makkelijker.”

Niet heel ziekmakend

Een geruststelling: de meeste mensen worden er niet erg ziek van. Vaccinatie en eerdere besmetting(en) beschermen nog steeds goed tegen het uit de hand lopen van de ziekte.

Annet Niemantsverdriet en haar man Frank werken allebei in het Amphia Ziekenhuis in Breda, midden in de corona-brandhaard:

Bron: Volkskrant