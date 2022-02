Presentator Gert van ’t Hof vroeg Erben, die aanwezig is bij de Olympische Spelen, in een uitzending van de NOS of hij al last had van gezonde wedstrijdspanning. Erben had niet in de gaten dat er al verbinding was en dat hij live in de uitzending te zien was.

Er was absoluut geen spanning te zien bij Erben die stond te grappen met iemand van zijn team. De kijkers vielen middenin een gesprek waar Erben het had over een ‘extra itempje’ en “Dan gaan we viral en krijg ik Instagram-volgers erbij.” Presentator Gert van ’t Hof merkte droog op: “Je gaat inderdaad viral denk ik zeer binnenkort.”

Erben Wennemars gaat viral

Op social media vinden de kijkers het fragment maar al te geinig en wordt het inderdaad veel gedeeld. “Het grappige is dat hij hier nu daadwerkelijk viral mee gaat. Well done Erben!”, reageert iemand op Twitter.

Kan iemand even checken of het goed gaat met Erben Wennemars? pic.twitter.com/jMW8FrpUZ3 — Maarten Hopman (@maartenhopman94) 8 februari 2022