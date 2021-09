Erica en Martien Meiland gaan na paar maanden alwéér verhuizen en dit is de reden

Dat meldt De Telegraaf zondag.

Miljoenenvilla

De prachtige miljoenenvilla van Martien en Erica leek voor het stel bestemd. Dichtbij het Noordwijkse strand, maar met echte Hollywood glamour was de woning chateauwaardig genoeg voor het stel. Toch zitten Erica en Martien niet op hun plek.

Weer verhuizen

Tijdens een groot feest dat Martien onlangs gaf ter ere van zijn zestigste verjaardag, vertelde hij aan vrienden en familie over het vertrek. “Lieve mensen, welkom op het eerste feest dat we hier geven en dat meteen ook het laatste zal zijn. We gaan weer verhuizen! Ja, alweer", sprak hij de genodigden toe.

OVerlast

Die verhuizing heeft niets te maken met het huis zélf. Martien laat weten dat het vooral de overlast is die het stel heeft doen vertrekken. “Dit huis is gewoon te druk", legt hij uit. “Elke dag staan de mensen voor de deur en zelfs van het hek trekken sommigen zich niets aan.”

Nieuw huis

Martien en Erica hebben een nieuw huis op het oog. Of nouja, niet létterlijk op het oog. Vanaf de weg is het namelijk niet te zien. En dat is nou precies waarom het hyperpopulaire showbizzkoppel er zo toe is aangetrokken. Het weggestopte huis met oprijlaan zal een stuk minder pottekijkers trekken. Het droomhuis staat overigens gewoon in Noordwijk, waar Martien en Erica het naar eigen zeggen ‘prima naar hun zin’ hebben.

Verkoop

“Dit gaat dus weer in de verkoop!”, liet Martien zijn gasten weten. Eerder dit jaar kochten Martien en Erica hun huis voor 2,7 miljoen euro. Het gaat nu voor 2.995.000 euro de verkoop in. Het nieuwe huis is goedkoper, volgens Martien.

