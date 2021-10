Brunopress Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Erica Meiland onthult pikant detail over liefdesrelatie

Vrijdag komt de biografie van Erica Meiland (58) uit en daarin kunnen we de nodige onthullingen over haar liefdesleven verwachten. In een interview met Aran Bade licht ze alvast een tipje van de sluier op, met name over haar vermeende relatie met privédetective Sander.