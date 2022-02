Het verlies van zijn hond doet hem duidelijk veel en ook kijkers leven mee.

Huis was eindelijk af

Erik woonde met zijn gezin in het dorpje Tsjerkasy. Daarvoor woonde hij 7 jaar in Kiev. In het dorpje bouwde hij zelf een huis, waar hij een jaar aan bezig was. In december was het eindelijk klaar. Maar hij en zijn gezin hebben niet lang kunnen genieten van de woning.

Hond achterlaten

Hij vertelt over hoe zijn vlucht begon: “Op vrijdag hadden we met een groep Nederlanders een meeting met de ambassade. Daarin kreeg ik het gevoel dat er iets niet klopte. Zij wisten meer dan ze lieten weten. De vragen die ik stelde, werden dermate urgent beantwoord. Zo zeiden ze dat ik mijn hond moest achterlaten.”

Onderdeel van het gezin

Over die laatste boodschap zegt hij: “Dat was geen prettige mededeling.” Achter hem in de studio worden foto’s getoond van zijn gezin met de hond. Een stilte valt, het grijpt hem aan. “Het doet erg pijn, het is onderdeel van het gezin.”

Vlucht

Het gezin vluchtte naar Lviv, maar moest ook daar weg. Toen de bombardementen in het oosten van het land begonnen, besloot Erik naar Nederland te gaan. “Ik heb mijn vrouw wakker gemaakt, mijn zoontje nog even laten slapen. Auto ingepakt, zoontje wakker gemaakt, auto ingegaan.”

Oorlogsmodus

Nu hij veilig in Nederland is, vertelt hij: “Ik ben aan de ene kant blij dat ik van alle ellende af ben. Aan de andere kant ben ik kapot. Lichamelijk, geestelijk. Ik zit nog steeds in oorlogsmodus, de adrenaline giert door mijn lijf.”

Hoe het achterlaten van de hond is verlopen, daar wijdt Erik verder niet over uit. Op Twitter laten kijkers weten dat ze het erg verdrietig vinden dat het beestje niet mee kon.

