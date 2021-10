Ernst Kuipers: “Coronapas nodig tot voorjaar 2022”

Volgens coronadeskundige Ernst Kuipers zijn we daar voorlopig nog niet vanaf. Dat zei hij woensdagavond aan tafel bij Jinek.

Griep

Ernst Kuipers is voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Aan Eva Jinek legde hij uit dat er per dag nu ruim zestig mensen in het ziekenhuis terechtkomen met corona. Daarvan belanden er tien op de ic. “Als mensen nu nog niet beschermd zijn kan dat leiden tot een aanzienlijk aantal ziekenhuisopnames”, zei Kuipers. Maar waar Kuipers vooral voor vreest is de griep. Bovendien is het zorgpersoneel ook nog steeds bezig met het inhalen van uitgestelde zorg.

Geen versoepelingen

Het kabinet durft de coronapas niet te schrappen als de druk van coronapatiënten op de zorg blijft zoals die nu is. Dat betekent dat we nog even vast zitten aan het coronabewijs. “Vind je dat de coronapas voorlopig moet blijven?”, vroeg Jinek aan Kuipers. “Ja”, reageerde hij luid en duidelijk. Het streven dat de coronapas in november verdwijnt is volgens Kuipers niet realistisch. “Het is verstandig om die code nog even vast te houden. En het is een kleine moeite.”

Tot april of mei

Maar voor hoelang dan? “Een reële kans is dat het de hele winter nog wel duurt”, antwoordde Kuipers. Daar schrok Jinek van: “De hele winter? is dat tot eind februari? Maart?” Langer nog, denkt de coronadeskundige. “April, mei.” Pas als nóg meer mensen zich laten vaccineren, kom je volgens Kuipers in een andere situatie. Zolang dat niet gebeurt, blijft de coronapas in beeld.

Bron: Jinek.