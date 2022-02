Het Belgische kabinet kondigde woensdag ook al aan dat mensen met het Janssen-vaccin en een booster drie maanden na hun laatste vaccinatie nog een prik kunnen krijgen. Kuipers “onderzoekt momenteel” of dat ook in Nederland mogelijk wordt. De gezondheidsraad komt later met een advies.

Reizen met Janssen

Dat zou goed nieuws zijn voor deze groep Nederlanders die naar Duitsland of Frankrijk op vakantie willen. Naar die landen mag je momenteel niet reizen als je gevaccineerd bent met Janssen en maar één booster hebt gehad.

Medio maart

De meeste mensen die gevaccineerd zijn met Janssen hebben in december hun booster gehad, dus zouden dan medio maart (drie maanden na hun laatste vaccinatie) de booster kunnen krijgen. Daar moet het kabinet dan wel eerst nog een besluit over nemen.

Bron: Trouw