Ernst Kuipers: “Lokale lockdowns kunnen straks nodig zijn”

In Nederland zijn ongeveer 1,8 miljoen mensen nog niet gevaccineerd. Dit kan volgens Kuipers makkelijk tot hoge besmettingsaantallen en ziekenhuisopnames leiden.

Verdriedubbeld

“In Nederland is het aantal opnames verdriedubbeld in drie weken tijd”, zegt hij in een interview met het AD. “In het Verenigd Koninkrijk zie je toch weer hoge besmettingsaantallen en hoge aantallen ziekenhuisopnames. Dat kan hier ook gebeuren.” De Britten hadden maandag meer besmettingen dan Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje bij elkaar. Ondanks dat 86% van de Britten is gevaccineerd, komen er dagelijks bijna 50.000 besmette personen bij. Binnen een week zijn daar zesduizend coronapatiënten in het ziekenhuis beland.

Staphorst

“Hierdoor kan het nodig zijn dat je lokale lockdowns moet instellen aan de hand van de besmettings- en vaccinatiegraad, zoals nu bijvoorbeeld in Staphorst”, aldus Kuipers. In de gemeente Staphorst is van de mensen van 18 jaar en ouder slechts 56% volledig gevaccineerd. Landelijk ligt dit percentage op 83,5%.

Jaap van Dissel

De situatie verandert natuurlijk dagelijks, maar het is wel opvallend dat RIVM-baas Jaap van Dissel enkele dagen geleden nog zei dat hij de kans vrij klein acht dat er deze winter weer een lockdown of avondklok komt. “Het is altijd spannend na versoepelingen”, zei van Dissel toen. “Maar we zitten in een principieel andere situatie dan vorig jaar.”

Bron: AD.