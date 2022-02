Ernstig zieke Willibrord Frequin wil niet op dood wachten:

Als Beau van Erven Dorens hem vraagt of hij bang is voor de dood, draait Willibrord er niet omheen. “Ja daar vraag je me wat. Ik was mijn hele leven bang voor de dood en ik was het niet meer tot ik er nu vlak voor sta”, zo legt hij uit. “Ik denk eventueel aan euthanasie. Ja, dat schuif je dan toch een beetje voor je uit. Het is natuurlijk iets heel vreemds.”

Eng vooruitzicht

“Het klinkt raar dat ik het zeg, maar dan zou ik die prima talkshows van jou bijvoorbeeld moeten missen”, zo complimenteert hij Beau. Willibrord noemt het vooruitzicht om dingen te missen en zijn familie niet meer te kunnen zien heel ‘eng’. “Ik zie ze nu heel veel, maar ik denk ook: misschien is het wel de laatste keer. Maar misschien duurt het nog wel 1 of 2 jaar.” Toch is hij niet van plan om bij de pakken neer te zitten. “We proberen te leven met het feit dat ik dood ga.”

Vorm van Parkinson

Willibrord maakte onlangs bekend dat hij ernstig ziek is. Hij kampt met een vorm van Parkinson (vasculair parkinsonisme). “Ik ben wel een oude lul geworden. Ik lig nagenoeg de hele dag op bed en dan lig je maar te malen.”

Reacties Twitter

Veel kijkers laten op Twitter weten diep ontroerd te zijn door het gesprek tussen Willibrord en Beau:

#beau wat een prachtige gevoelige uitzending met #WillibrordFrequin als afsluiter. Een man, ruwe bolster blanke pit, met een hart van goud als het over onrecht gaat. Gewoon recht voor zijn raap...zo zouden er meer moeten zijn ! — Lukkie13 (@Lukkie13) 9 februari 2022

Mooi gesprek met Willibrord Frequin. Heb decennia van mijn leven, meerdere keren van mensen gehoord dat mijn vader op hem leek. Dat kijkt, anders.

Hartfalen dus ook nog.

En ja #Beau, wat hij zij klopt, jij bent de best van alle talkshows.

Wat is het een prachtige man. Mooie — Nicole W (@Meisju) 9 februari 2022

#beau complimenten over hoe je het interview met #willibrordfrequin deed. Liefdevol en respectvol. Ontroerend om hem zo broos te zien en hoe hij de dood in de ogen kijkt. Mooie woorden van #rutte en ontroerende reaktie. — E. (@EOHB54) 8 februari 2022

Van die doortastende, irritante, drammerige en confronterende journalist is fysiek misschien niet veel meer over omdat z’n lijf ben in de steek laat, maar als je in z’n ogen kijkt zie je het vuur van Willibrord nog. #beau — CDHerres (@cdheres) 8 februari 2022

Tranen in mn ogen met Willibrord Frequin #beau — manjusha (@manuss70) 8 februari 2022

Bron: RTL 4