Eropuit met de (klein)kinderen: eerste Peppa Pig-speeltuin van Europa is geopend in déze gemeente

Met de grappen over haar vaders omvang, het uitsteken van haar tong en slechte luistergedrag stuit de bijdehante Peppa op veel kritiek, maar door de kinderen wordt ze wereldwijd met open armen ontvangen. Je scoort ongetwijfeld bonuspunten als je hen meeneemt naar de nieuwe speeltuin.

Peppa Pig World Of Play

In Peppa Pig World of Play, zoals de binnenspeeltuin voluit heet, wordt het avontuurlijke leven van het varkentje tot leven gebracht in veertien (ongetwijfeld hysterische) speelgebieden. Van het fort van George tot de trein van opa Pig: het speelparadijs is ideaal voor kinderen tussen de één en acht jaar oud.

De speeltuin vind je in Westfield mall of the Netherlands in Leidschendam. Je weet wel, dat geweldige winkelcentrum van mega formaat. Kun je het uitje naar Peppa Pig mooi combineren met een snelle shopsessie, mochten de kinderen niet volledig uitgeteld zijn.

Wel even reserveren

Het is nodig om van tevoren even je kaartjes te reserveren voor twee uur speelplezier. De tickets zijn binnenkort verkrijgbaar. Kijk op de website voor meer informatie.