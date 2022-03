Euvgenia Parakhina geeft Oekraïense vrienden een thuis

Euvgenia (50) werd de afgelopen weken nog flink bekritiseerd nadat ze in het programma VI Vandaag de Russische president verdedigde en de oorlogsdreiging bagatelliseerde. De in Rusland geboren en in Nederland wonende Euvgenia had nooit gedacht dat er echt een oorlog zou komen. Nu is ze daar zo verdrietig om dat ze op alle mogelijke manieren probeert te helpen, meldt RTL Boulevard.

Nu wonen er sinds deze week twee Oekraïense vrienden bij haar in huis. De twee mannen waren op vakantie en wilden terugkeren naar Oekraïne, toen de oorlog uitbrak. Het lukte ze niet meer om op tijd naar huis te gaan. Euvgenia haalde ze naar Nederland. Eenmaal bij de douane in Nederland aangekomen, kregen de twee de vraag wat ze hier kwamen doen. “Wij zeiden dat we hier zo lang mogelijk wilden blijven tot de oorlog is afgelopen en dat we niet wisten wat we daarna gingen doen. Toen zei de beambte: ‘Welkom in Nederland’. Dat vond ik zo hartverwarmend!”

Euvgenia is een van de vele Nederlanders die graag Oekraïeners wil opvangen.

Bron: RTL Boulevard