Eva Jinek gaat nóg een programma maken en wel hierover

Eva wil zaken als schuldgevoelens van werkende moeders en sex na de bevalling bespreekbaar maken en deelt daarover intieme verhalen van zichzelf. Ze wil met humor de taboes die op zulke onderwerpen rusten doorbreken en openlijk praten over de volgens haar normale dingen in het leven van een vrouw.

Gevoelige kant

Op Instagram heeft Eva het al regelmatig over zulke onderwerpen. Ook op haar site, evajinek.nl, die niet per se gelinkt is aan haar talkshow, verschijnen vaker persoonlijke verhalen over het leven van de vrouw. Hoewel ze in Jinek vaak uit de hoek komst als scherpe journalist, heeft ze ook een kwetsbare kant.

Die zagen we eerder al toen ze volschoot toen ze vertelde over haar zoontje Pax in De geknipte gast en kortgeleden weer toen ze in haar talkshow twee Nederlanders aan tafel had die Oekraïense vluchtelingen in huis hadden genomen. Na afloop van het gesprek schoot Eva vol. Terwijl de tranen in haar ogen stonden, zei ze: “Ik kan dit. Komt goed.” Vervolgens schakelde de talkshowhost over naar het volgende onderwerp: “We gaan het over die klootzak hebben: Poetin. Sorry voor deze talkshow onwaardige taal, maar het moest even.”

Videoland

De wereld van Eva wordt straks niet uitgezonden op de tv, maar via Videoland. Wanneer precies is nog niet bekend.

Bron: RTL Boulevard, Evajinek.nl.