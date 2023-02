Eva Jinek is bloedeerlijk over haar zwangerschap: “Ik ben hondsmoe”

De presentatrice van RLT4-talkshow Jinek schrijft in geuren en kleuren hoe haar zwangerschap er tot nu toe aan toe gaat. Zo krijgt ze geen genoeg van prikwater met citroensmaak, mergpijpjes en sojamelk met chocoladesmaak en beleeft ze geuren extra intens. “Ik zweer het je: zwanger zijn is een trip. En soms ook een beetje lijdensweg”, schrijft ze.

Hondsmoe

Zo is bijvoorbeeld haar werkdag een stuk lastiger wanneer ze zwanger is. Op de trap houdt ze als niemand kijkt haar borsten vast omdat ze zo'n pijn doen, en zo zijn er meer kwaaltjes. “Misselijkheid spoelt in golven aan, dan weer krachtig, dan weer zeurend op de achtergrond. Ik ben hondsmoe. Regelmatig wordt de zwaartekracht me te veel en eindig ik powernappend op de betonnen vloer met het dunne, niet al te frisse kleed. Ik ben zo moe dat me dat allemaal niets kan schelen.”

Ongefilterd

Het lijkt een bewuste keuze van Jinek om ongefilterd te vertellen hoe het met haar gaat. Voor haar gevoel heeft ze veel moeten verstoppen in haar leven, zoals ongesteldheid, tampons en haar groeiende buik. Ook hormonaal ervaart ze soms uitdagingen: “Ik denk aan alle keren dat hormonen mijn dag kleurden, dat ze me extra gevoelig maakten voor het verdriet van anderen, voor beelden van kinderen, voor melancholie. Hoe hard ik alle zeilen bij moest zetten om dat te onderdrukken, beheersbaar en uitzendbaar te maken”, vertelt Eva over het tonen van emotie op tv.

Niet meer verstoppen

In haar nieuwsbrief mijmert ze over alles wat vrouwen nog meer verbergen: miskramen, onvruchtbaarheid, de pijn van kwalen als endometriose, de overgang. “Het normale leven zeg maar”, schrijft Jinek. “Misschien krijg ik nu wel een dochter en groeit zij op in een wereld waar het normaler wordt om het normale leven niet meer te verstoppen.” Daar draagt Jinek in ieder geval haar steentje aan bij.

Bron: RTL Boulevard