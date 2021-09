Eva Jinek laat kwetsbare kant zien in ‘Boerderij van Dorst’: “Ik heb me echt geschaamd”

Hoewel Eva al veel mooie momenten beleefde in haar carrière, zitten er toch ook nadelen aan haar vak, zo vertelt ze aan Raven. “De enige momenten dat beroemd zijn een nadeel is, is als het slecht met je gaat. Dan kan je niet zeggen: ik zet het even uit. Dat is bijvoorbeeld als je ontslagen wordt, je relatie uit gaat en je gewoon geen zin hebt om er overal over te praten. Dan kun je het niet uitzetten.”

Ontslagen vanwege relatie

Dit merkte Eva vooral toen ze onder druk van de hoofdredacteur van Nieuwsuur besloot zich terug te trekken uit het programma. “Eerst kom je met een soort jubelbericht in het nieuws en een maand later ben je ontslagen en moet je zeggen dat je het niet gaat doen.” De hoofdredacteur liet haar destijds weten dat het vanwege haar relatie met Bram Moszkowicz niet langer wenselijk was dat ze haar functie nog zou bekleden. “Dat vond ik toen wel moeilijk. Ik dacht echt: dit komt niet meer goed. Ik was mijn baan kwijt en moest het mijn ouders vertellen voordat het in de media kwam. Ik heb me echt geschaamd.”

Een mislukkeling

Hoewel ze er nu anders op terugkijkt, vond ze het destijds ontzettend erg. “Ik voelde me echt een mislukking. En dan kijkt dus iedereen mee en denk je: waarom deed ik het ook alweer?” Gelukkig voor Eva kwam het goed, vooral omdat ze toch die drempel overstapte om in dezelfde studio het korte nieuws te gaan lezen. “Daardoor ben ik een jaar later zonder open wond weggegaan. Als ik meteen na dat conflict was weggelopen, was ik misschien wel gestopt met tv.”

Bron: NPO 3