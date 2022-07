Even lachen: déze verkoelende tip van de Spaanse premier

In het kader van energiebesparing worden we van alle kanten aangemoedigd zo zuinig mogelijk te leven. Tegelijkertijd laat zo goed als iedereen met een airco het ding overuren draaien. Maar wat blijkt? Er is een heel eenvoudig trucje om aan de bloedverschroeiende hitte te ontsnappen.

Maatregelen tegen de warmte

Om het energieverbruik omlaag te schroeven, zijn in Spanje al verschillende maatregelen getroffen. Zo werken mensen er veelal thuis, zodat airco’s niet zo driftig hoeven te loeien in kantoren en openbare gebouwen. Of woonhuizen op magische wijze zonder airco worden gekoeld, vertelt het verhaal niet. Maar staat er onverhoopt wel eentje aan, dan geldt: niet lager dan 27 graden, por favor.

Zo makkelijk kan het zijn

De échte genadestoot voor de hittegolf die momenteel door Europa waart, was al die tijd veel simpeler dan we dachten. “Ik wil u erop wijzen dat ik geen stropdas draag”, zei de Spaanse premier Pedro Sanchez terwijl hij de pers in Madrid te woord stond. “Dat wil zeggen dat we allemaal energie kunnen besparen. Als u het nog niet doet, zou ik graag hebben dat u geen stropdas draagt. Zo kunnen wij ook bijdragen aan de energiebesparingen die in ons land zo noodzakelijk zijn.” We maken er een mentale notitie van.

Bron: Welingelichte Kringen