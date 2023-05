‘Even’ uitwaaien in Scheveningen is straks onbetaalbaar: 10 minuten parkeren kost je 50 euro

Of je dus een uurtje even wil gaan wandelen of middagje naar het strand wil: je betaalt standaard het vaste dagtarief.

Nieuwe proef

Het nieuwe parkeertarief is volgens Omroep West een proef van de gemeente Den Haag. Ze hopen hiermee te bereiken dat automobilisten door het hoge tarief uitwijken naar (betaalbare) parkeergarages in de buurt, zodat de parkeerplaatsen op straat beschikbaar blijven voor bewoners die hun auto willen parkeren.

Je kan nooit parkeren

Het is altijd ontzettend moeilijk in Scheveningen om een parkeerplekje te vinden. Op zonnige dagen staat het bomvol en kunnen bewoners hun auto niet in de buurt van hun huis kwijt. “Je kan nooit parkeren, je moet wachten tot er iemand instapt en wegrijdt”, zegt Marieke de Jong van bewonersvereniging het Oude Centrum. “Maar je wil gewoon in je eigen wijk parkeren.”

Verschillende maatregelen

De gemeente heeft eerder al verschillende maatregelen genomen om het parkeerprobleem te verhelpen, maar tot nu toe zonder succes. Zo probeerden verkeerregelaars op zonnige dagen de wanorde in Scheveningen te beteugelen, ging het parkeertarief omhoog van 3,50 naar 10 euro per uur en kregen auto’s die fout geparkeerd stonden zonder pardon een wielklem. Omdat al deze maatregelen niet hebben geholpen is alle hoop nu gevestigd op het 50 euro-tarief. De proef zal een jaar duren.

Bron: Omroep West