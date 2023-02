Even wachten met het wassen van je auto: er komt wéér Saharazand aan

Vanaf donderdag wordt het weer onstuimig. Er zal veel bewolking zijn en het wordt regenachtig. Bij die regenbuien kan Saharastof zitten.

Saharazand op komst

Er staat zuidwestenwind en die kan het stof ons land in blazen. En dat is niet zo prettig voor je auto, maar ook niet voor tuinmeubelen. Daar kan het een behoorlijk viezig laagje op achterlaten.

Geen mooie zonsondergangen

Gelukkig is Saharazand niet schadelijk. Ook zullen auto’s niet onder een heel dikke stoflaag terechtkomen. Het gaat meer om kringetjes vuil. Saharazand zorgt vaak voor mooie zonsondergangen, maar dat zit er helaas niet in deze keer. De bewolking zit te veel in de weg.

Wassen in het weekend

Als je komend weekend nog niets gepland had, staat er dus een mooi klusje te wachten: de auto wassen. En tuinmeubelen afsproeien. In het weekend hangt de stofpluim namelijk boven de Middellandse zee en hebben wij er geen last meer van.

Temperaturen

Het wordt donderdag zo’n 9 tot 11 graden. Vrijdag loopt die temperatuur iets op, dan wordt het 11 tot 14 graden. Ook die dag wordt het onstuimig en zijn er zware windstoten. Hoe het weer dit weekend wordt, lees je hier.

Mocht je na het Saharazand je auto willen wassen, dan komt deze tip goed van pas:

Bron: Hart van Nederland