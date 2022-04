In alweer de derde aflevering van dit seizoen van Floortje naar het einde van de wereld bezoekt ze Richard en Anne. Het stel woont op het eiland Mohéli, een eiland in het stukje Indische Oceaan tussen het vasteland van Afrika en het eiland Madagaskar in. Mohéli is onderdeel is van de Comoren, één van de armste landen ter wereld.

Duikschool

Richard woont al 10 jaar op Mohéli. Hij komt oorspronkelijk uit Slowakije en runt op Mohéli een bedrijf in allerlei soorten watersport, waaronder duiken. Hij zocht daarvoor een jaar of 3 geleden een duikinstructeur, en toen kwam Anne in beeld. Zij verliet in eerste instantie haar thuisland Frankrijk voor 6 maanden om te werken op Mohéli, maar het stel werd verliefd en Anne ging niet meer weg. Samen runnen ze nu de duikschool.

“Overal waar je kijkt op dit eiland, zie je leven", zegt Anne. Gelijk ziet Floortje waar ze het over heeft: een klein heremietkreeftje kriebelt over het strand, een salamander duikt weg tussen de stenen. De ongerepte natuur is een kracht van Mohéli, horen we Floortje vertellen. “In tegenstelling tot sommige andere tropische eilanden is Mohéli nog amper ontdekt door buitenstaanders. Slechts een handjevol bezoekers weet Mohéli jaarlijks te vinden.”

Paradijs

Ook na zoveel jaar op het eiland, dat grotendeels bestaat uit strand en regenwoud en in oppervlakte half zo groot is als Texel, ontdekken Richard en Anne nog altijd nieuwe dingen. Ze ontdekken nieuwe soorten insecten, krabben en vissen. het stel woont aan het strand, in een klein huisje. Er is verder niet veel bebouwing in de buurt. Het eiland is zo puur en zo mooi en groen, dat Floortje zegt: “Jullie worden iedere dag wakker in een droomsetting, niet waar?” Richard knikt instemmend.

Armoede

Daar waar wel meer bebouwing is, wordt zichtbaar dat het leven op Mohéli en in de Comoren als geheel niet altijd even makkelijk is. “Het minimumloon van een gemiddelde werkende persoon op Mohéli is één euro per dag", zegt Anne. “Vaak gaan mensen gebukt onder grote schulden. Het hebben van een uitbundige bruiloft is belangrijk om een bepaalde status binnen de samenleving te krijgen bijvoorbeeld, maar daarvoor moeten de bewoners zoveel geld lenen.. Het is heel bijzonder hoe dat gaat.”

De kijkers van Floortje naar het einde van de wereld zijn onder de indruk van de schoonheid van Mohéli en de verhalen van Anne en Richard:

Bron: Floortje naar het einde van de wereld, Twitter.