Even wennen: de winkels van HEMA krijgen een nieuw jasje

Fans van rookworst, tompoucen en Jip & Janneke kunnen opgelucht ademhalen, want de Hema krabbelt weer op. In 2021 was het even spannend of de winkelketen overeind zou blijven, vanwege dalende verkoopcijfers en miljoenenverliezen. De familie van Eerd, die ook de Jumbo-supermarkten heeft, nam toen het roer over. Op het nippertje overleefde ons geliefde warenhuis.

0.0 bar en kale taarten

Inmiddels bloeit Hema weer op en is het tijd voor een volgende stap. Rond de zomer worden zo'n tien winkels helemaal opgefrist en Hema beslist nog welke winkels uiteindelijk allemaal op de schop zullen gaan en wanneer. “We testen onder andere een 0.0-bar, met alcoholvrij bier en wijn, kale taarten die je zelf kunt versieren en schepkoekjes”, vertelt CEO Saskia Egas Reparaz van Hema in gesprek met Nu.nl. “Dat past bij Jip & Janneke.”

De klassiekers blijven

Sommige artikelen, zoals diepvriespizza's en tig verschillende varianten sokken, zullen verdwijnen. De klassiekers, zoals de rookworst, de hotdog en het saucijzenbroodje, hoeven we daarentegen niet te missen maar worden meeneemproducten.

Oude bekende

Bovendien zal in sommige grote ketens straks geen Hema-restaurant meer zijn. In plaats daarvan duikt er een oude bekende op, waar liefhebbers van het broodje bieslook-roomkaas hun hart kunnen ophalen: V&D-restaurant La Place.

Niet bang

Sinds Hema in nieuwe handen is, slaat de winkelketen vaker een gedurfde weg in. Zo lager er eind vorig jaar ineens seksspeeltjes naast de make-up.

Bron: Nu.nl