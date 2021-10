Ewout Genemans wil meer begrip voor politie: “Je ziet vaak maar een klein stukje”

Dat laat de 36-jarige presentator maandagmorgen aan de Telegraaf weten.

Bureau Hofstad

Het vierde seizoen van Bureau Hofstad gaat dinsdagavond van start. Ewout Genemans volgt voor dit programma vanuit Den Haag elf agenten in verschillende politieteams. En dat is hard nodig, meent hij. Veel mensen zouden namelijk niet doorhebben hoe heftig het kan zijn om anno 2021 agent te zijn in een grote stad.

Internet

“Als er een incident op straat is, staat iedereen met z’n telefoon klaar en vind je het dezelfde dag nog op internet terug. Maar als burger zie je vaak maar een heel klein stukje”, vertelt Ewout aan de Telegraaf.

Impact

Het meelopen met de verschillende agenten, jong en oud, leerde de programmamaker dat er veel bij komt kijken. In de eerste aflevering loopt hij bijvoorbeeld mee met een agent die aan een familie heel slecht nieuws moet brengen. Dit maakte diepte indruk op de presentator. “Een jonge agent moet dat voor het eerst doen. Ga er maar aan staan”, aldus Ewout.

Begrip en respect

Met het programma hoopt hij dan ook meer begrip en respect te vergaren voor agenten. “Als jij met je auto aan de kant wordt gezet en de agent is geïrriteerd, kan het zomaar zijn dat hij vlak daarvoor bij zo’n soort melding is geweest. Je mag nog steeds vinden van de politie wat je wilt, maar op deze manier leer je ze in ieder geval beter kennen”, aldus Ewout.

Deze prachtige, ontroerende video laat maar eens zien hoe belangrijk en mooi het werk van een agent kan zijn:

Bron: RTL Boulevard