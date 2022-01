Ex-kandidaat doet aangifte tegen itemregisseur ‘The voice’

Het is de eerste aangifte die tegen de itemregisseur wordt gedaan.

Aantal aangiften

Het is niet bekend wanneer de aanranding plaatsvond. De politie laat aan de entertainmentsite weten dat ze pas over twee weken een update zullen geven over het aantal aangiften en meldingen gerelateerd aan de talentenjacht.

Seksuele opmerkingen

In BOOS vertelde Tim Hofman donderdag al over een regisseur die zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij zou seksuele opmerkingen hebben gemaakt en handtastelijk zijn geweest. Zijn naam werd om deze reden bewust niet genoemd in het programma. Vijftien vermeende slachtoffers hebben zich bij Tim gemeld, zowel ex-kandidaten als medewerkers van The voice.

Aan BOOS liet de desbetreffende medewerker al weten dat hij zich niet herkent in de beschuldigingen. “Hij ontkent deze ten stelligste”, reageerde zijn advocaat.

Bron: RTL Boulevard