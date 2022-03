Juan Carlos trad in 2014 vanwege gezondheidsklachten af, maar maakte zich daarna allesbehalve populair. Hij zou zich onder andere bezig hebben gehouden met omkoping, geld witwassen en belastingontduiking. Toen bekend werd gemaakt dat hij van corruptie werd verdacht, vertrok hij meteen naar Abu Dhabi om zo een vervolging te kunnen voorkomen.

Lastiggevallen

Zijn bewogen liefdesleven lijkt hem nu in te halen, want Corinna beschuldigd hem ervan dat hij haar al jaren zou lastigvallen, bedreigen en met opzet haar goede naam zou aantasten. Ook zou hij ervoor hebben gezorgd dat de Britse en Spaanse geheime diensten haar zonder duidelijke aanleiding hebben gesurveilleerd. Saillant detail is dat hij ten tijde van hun verhouding gewoon nog getrouwd was met zijn vrouw Sofia.

Schadevergoeding

Corinna is naar de Britse rechter gestapt om een aanzienlijke schadevergoeding te eisen en om maatregelen te eisen tegen de smaad en bedreigingen. Juan Carlos had eerder in Londen bij de rechter naar voren gebracht dat hij als (ex-)koning onschendbaarheid geniet, maar het hof dat nu afgewezen. De rechter bepaalde dat Juan Carlos dit misschien in Spanje zou kunnen aanvoeren, maar in Engeland is hij geen vorst of staatshoofd meer. Dit betekent dat Corinna dus gewoon een proces kan beginnen. De volgende zitting staat gepland voor 29 maart.

Bron: Blauw Bloed