Ex-vrouw Peter R. de Vries eert hem met schilderij: “Met veel liefde gemaakt voor onze fantastische kinderen”

Jacqueline en Peter trouwden in de jaren 80. Samen kregen ze dochter Kelly en zoon Royce. In 2015 gingen ze uit elkaar, maar het contact bleef altijd goed. Jacqueline is kunstenares en heeft de afgelopen jaren verschillende keren geëxposeerd. Dit jaar groeide bij Jacqueline de behoefte om een portret van Peter te schilderen voor haar kinderen.

Jacqueline de Vries onthult portret

Woensdagavond onthulde Jacqueline het portret samen met goede vriend Kees van der Spek in RTL Boulevard. Ook op Instagram deelt ze trots het portret en legt ze uit hoe het tot stand is gekomen. “Belangrijk voor mij was dat ik hem wilde schilderen zoals ik hem herinner: liefdevol, trots en nieuwsgierig, te midden van zijn grote legacy, zijn grote nalatenschap", schrijft ze.

“Zijn legacy heb ik weergegeven met ontelbare krantenartikelen. Ik ben begonnen met het verwerken van zijn originele geboortekranten: De Telegraaf (zijn eerste werkgever), De Volkskrant en het Algemeen Handelsblad (NRC) van 14 november 1956. Ik ben geëindigd met De Telegraaf, van de dag dat we afscheid van hem hebben moeten nemen in Carré, 22 juli 2021. Dit geeft de tijd weer waarin hij geleefd heeft."

Brieven en reacties na dood Peter R. de Vries

Ze verwerkte ook artikelen over zijn werk als als misdaadverslaggever, schrijver en vertrouwenspersoon van slachtoffers in het schilderij. Ook de lieve brieven en reacties die de familie ontving na de dood van Peter kregen een plekje. Ze legt verder uit: “Peter was met regelmaat de waakhond over politie en justitie, zijn grote rechtvaardigheidsgevoel was zijn belangrijkste drijfveer, om deze kant van hem te belichten heb ik delen van het Wetboek van Strafrecht verwerkt in zijn portret.”

Voor Royce en Kelly

“Ik heb het met veel liefde gemaakt voor onze fantastische kinderen Kelly en Royce (...) Het was voor mij een mooi en helend proces, het is Peter zoals ik hem altijd zal herinneren", sluit ze af. Het schilderij blijft in de familie, maar gaat in bruikleen naar museum Beeld en Geluid in Hilversum waar iedereen het kan zien.

Vandaag heeft mijn moeder dit schilderij van mijn vader onthuld. Ze heeft hem op een prachtige manier neergezet, echt zoals wij hem kennen. Het schilderij zal binnenkort in bruikleen worden gegeven aan Beeld & Geluid, waar het een mooie plek krijgt. Trots! pic.twitter.com/PP4PdyIyYb — Royce de Vries (@Roycedevries01) 5 oktober 2022

Bron: Instagram