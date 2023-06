Exclusief! Als Libelle-lezeres ontvang je nu elke tweede kaart gratis voor de musical ‘The bodyguard’

The bodyguard is een musical, popconcert, thriller en love story inéén. Je voelt de spanning en verleiding. Bovendien komen alle grote hits van Whitney Houston voorbij, zoals I wanna dance with somebody en I will always love you.

Het verhaal van The bodyguard

Frank Farmer, voormalig agent van de secret service, wordt door popster Rachel Marron ingehuurd als bodyguard om haar te beveiligen tegen een psychopaat. Kan Frank zowel Rachel als haar familie beschermen tegen de dreiging van een stalker, of is de ontluikende aantrekkingskracht die ze voor elkaar voelen een veel grotere uitdaging?

The bodyguard in het Beatrix Theater in Utrecht. Beeld Fotocredits Roy Beusker & Annemieke van der Togt

Recensies

“Eigentijdse, spectaculaire show” **** - Algemeen Dagblad

**** - Metro

**** - Musicalsites

**** - Theater.nl

“The bodyguard blijft onverwoestbaar” – Het Parool

‘’Pakkende love story, de geweldige muziek en fenomenaal sterke cast.’’ – Concertnews

“Spectaculaire musical die het bezoeken zeer waard is’’- Theater.nl

