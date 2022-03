Expeditie Robinson-kandidaat René van Meurs is vader geworden

Zijn zoontje is afgelopen donderdag geboren en heet Jesse Elias. Dat schrijft de 36-jarige cabaretier bij een zwart-witfoto van zijn zoon op Instagram. “Dat zoiets kwetsbaars voortkomt uit zo’n enorme oerkracht, is iets wat wij mannen nooit zullen begrijpen.”

Vriendin Anaïs

Van Meurs, die vorig jaar meedeed aan Expeditie Robinson, zegt “ongelofelijk trots” te zijn op zijn vriendin Anaïs d’Olivat. “Ik hou van je en je bent nu al de meest fantastische mama die onze boy zich kan wensen!”

Bij de aankondiging van de zwangerschap liet René al zijn liefde blijken voor zijn vriendin: “Zo trots en gek op m’n lieve Anaïs, die de wereld en m’n leven oneindig veel leuker maakt. Zin in ons nieuwe avontuur samen!”

Expeditie Robinson

René deed vorig jaar mee aan Expeditie Robinson. Hij is al heel wat jaren succesvol als cabaretier, maar door Expeditie Robinson 2021 leerde het grote publiek echt kennen. René hield het lang vol. maar moest uiteindelijk onverwachts het eiland verlaten. Als cabaretier won hij in 2012 zowel de jury- als de publieksprijs van Cameretten. In 2018 maakte hij zijn derde theaterprogramma Ik beloof niks.

Anaïs leerde hij kennen via de datingapp Raya, zo vertelde hij in de podcast #METZNALLEN van Gwen van Poorten.

