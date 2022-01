'Expeditie Robinson' ontsloeg medewerker na ongepast gedrag

Dat vertelt regisseur Marc Disselhoff in een interview met Veronica Superguide.

Reactie op TVOH

“Ik loop 34 jaar rond in de tv-wereld en heb los van wat schunnige opmerkingen nooit iets gemerkt wat in mijn ogen niet door de beugel kon”, legt hij uit, in reactie op alle misstanden bij The Voice of Holland. Maar er gebeurde wel iets anders bij het survivalprogramma, geeft hij toe. Hierdoor voelden de makers zich genoodzaakt de medewerker te ontslaan.

Sigaret

“Bij Expeditie Robinson is wel eens een crewlid ontslagen nadat hij een kandidaat een sigaret beloofde in ruil voor een selfie. Dat is het meest schunnige dat ik in al die jaren heb meegemaakt”, onthult Marc. Dit verhaal lijkt een héél klein beetje op het verhaal van Britt Dekker, al was dat wel een stuk heftiger. Zij vertelde dat een medewerker een kandidaat een marsreep had beloofd in ruil voor orale seks.

Regisseur Marc zegt niks te weten van dit verhaal. “Veel collega’s vertelden me: dat verhaal kende je toch wel? Maar dat was niet zo. Ik ben al jarenlang regisseur van Robinson.”

Snel op de buis

The voice of Holland is per direct van de buis is gehaald vanwege aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en daarom heeft RTL de programmering gewijzigd. Dat is goed nieuws voor alle fans van Expeditie Robinson, want het eerder aangekondigde seizoen dat uitsluitend voor Videoland was, wordt nu tóch ook op RTL 4 uitgezonden. Dit speciale seizoen, gepresenteerd door Art Rooijakkers en Geraldine Kemper, is vanaf donderdag 10 maart iedere week om 20.30 uur te zien.

‘Expeditie Robinson’-presentatrice Nicolette Kluijver over de levenslessen die ze leerde van haar moeder:

Bron: Superguide